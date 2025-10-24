Свердловское правительство решило продать 50% акций ФК "Урал"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление об изменении программы приватизации госимущества региона на 2025-2027 годы, поскольку теперь планируется продать 50% акций АО "Футбольный клуб "Урал", говорится в документе на региональном портале правовой информации.

"В 2025 году планируется продажа относящихся к государственной казне Свердловской области (...) 50 процентов акций акционерного общества "Футбольный клуб "Урал", - отмечается в постановлении.

Изменения в программу приватизации будут направлены для одобрения в Законодательное собрание региона.

В областном Департаменте информационной политики уточнили, что "до конца 2025 года будут проведены все необходимые для приватизации подготовительные мероприятия". Там добавили, что процедура одобрения Заксобранием предусмотрена для всех решений "о приватизации имущества стоимостью более 50 млн рублей".

По состоянию на лето 2025 года, "Урал" не смог прорваться в российскую премьер-лигу. За последнее время в команде сменилось несколько тренеров.

Учредителем АО "Футбольный клуб "Урал" является Свердловская область в лице регионального министерства по управлению госимуществом. Согласно данным отчетности клуба за 2024 год, его уставный капитал составляет 24,1 млн рублей, он разделен на такое же количество акций номиналом 1 тысяча рублей каждая.

В 2024 году ФК "Урал" получил 1,179 млрд рублей выручки (снижение по сравнению с 2023 годом на 12,2%). При этом чистая прибыль составила 545 тысяч рублей (на уровне 2023 года).

В отчетности за 2024 год говорится, что Мингосимущество региона осуществило финансовую поддержку клуба на сумму 609,84 млн рублей, но за какой период - не указано.