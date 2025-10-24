ЦБ отметил, что ситуация в экономике развивается в рамках прогноза, ДКУ остаются жесткими, что позволило снизить ставку

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Денежно-кредитные условия остаются жесткими, ситуация развивается в рамках прогноза регулятора, что позволило принять решение о снижении ставки, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Ситуация развивается в целом в рамках нашего прогноза. Денежно-кредитные условия остаются жесткими, что создает предпосылки для снижения инфляции. Поэтому мы приняли решение продолжить смягчение своей политики", - сказала она.

При этом она отметила, что с прошлого заседания реализовались существенные инфляционные риски. Это прежде всего увеличение дефицита бюджета в этом году и рост стоимости моторного топлива.

"В сентябре приостановилось замедление показателей устойчивой инфляции. Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен", - продолжила она.

"Мы учли все это в своем решении и, во-первых, уменьшили шаг смягчения политики, а во-вторых, повысили траекторию ключевой ставки, которая требуется для возвращения инфляции к 4%", - добавила Набиуллина.