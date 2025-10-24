General Motors в пятницу сократила более 200 сотрудников

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) в пятницу уволил более 200 сотрудников, главным образом, своего технологического центра в Уоррене (штат Мичиган), сообщает Bloomberg.

Компания объяснила сотрудникам, что такое решение связано с "деловыми условиями", а не с качеством их работы, заявили агентству источники.

По их словам, GM анализировала управленческий и инженерный состав, чтобы выявить дублирующие функции и найти способы для повышения эффективности.

Ранее в этом месяце GM сообщила, что зафиксировала разовые списания в размере $1,6 млрд в третьем квартале в связи с корректировкой плана производства электромобилей вслед за отменой властями США программы стимулирования спроса в этом секторе.

Во вторник компания улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли, отметив, что негативный эффект от повышения пошлин на импорт в этом году будет ниже, чем ожидалось ранее.

Акции GM прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 25,5%.