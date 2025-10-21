General Motors сократила чистую прибыль более чем вдвое в III квартале

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors сократил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,33 млрд по сравнению с $3,06 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $1,35 с $2,68.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $2,31 на акцию.

Квартальная выручка GM уменьшилась до $48,59 млрд с $48,76 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $45,27 млрд.

Продажи автомобилей в июле-сентябре увеличились до 1,564 млн по сравнению с 1,477 млн в третьем квартале предыдущего года. В Северной Америке они выросли до 837 тыс. с 790 тыс. годом ранее, в APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) - до 619 тыс. с 576 тыс., в Южной Америке - снизились до 107 тыс. со 110 тыс.

Компания улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию до $9,75-10,5 с $8,25-10. Таким образом, в четвертом квартале она ожидается в районе $1,64-2,39 (консенсус - $1,94).

Прогнозный диапазон чистой прибыли за 2025 год сужен до $8,3-9,05 по сравнению с ожидаемыми ранее $8,22-9,97.

Согласно презентации автопроизводителя, он теперь ожидает негативный эффект от импортных пошлин в этом году на уровне $3,5-4,5 млрд, а не $4-5 млрд, как ранее, и планирует компенсировать его на 35%.

Акции GM дорожают на 8,2% в ходе предварительных торгов во вторник.