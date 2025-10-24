Поиск

Anthropic расширит использование решений Google Cloud в рамках сделки на десятки миллиардов долларов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап Anthropic расширит использование технологий облачного подразделения Google, входящей в Alphabet Inc., в рамках сделки на десятки миллиардов долларов, говорится в сообщении Anthropic.

В частности, стартап получит доступ к тензорным процессорам (ИИ-ускорителям) разработки Google Cloud в объеме до 1 млн экземпляров.

Благодаря сделке Anthropic в следующем году введет в строй вычислительные мощности, заметно превышающие 1 ГВт.

Новые чипы будут использоваться для обучения и обслуживания ИИ-моделей Claude, сообщила Google Cloud. На этих моделях основан одноименный ИИ-ассистент - флагманский продукт Anthropic.

Anthropic также получит доступ к дополнительным услугам Google Cloud, которые обеспечат его передовой инфраструктурой для ИИ "на годы вперед", отметило подразделение.

Помимо тензорных процессоров Google стартап использует чипы Trainium от Amazon, а также графические процессоры Nvidia.

Anthropic заявила, что остается приверженной партнерству с Amazon, его основным партнером в сфере обучения ИИ-моделей и поставщиком облачных услуг, и продолжит работать с ней над проектом Rainier – массивным компьютерным кластером с сотнями тысяч ИИ-чипов в ряде американских дата-центров.

Стартап также отметил, что продолжит инвестировать в дополнительные вычислительные мощности.

Anthropic и Google Cloud изначально объявили о стратегическом партнерстве в 2023 году. Партнерство предусматривает использование стартапом ИИ-инфраструктуры Google Cloud для обучения своих моделей и организацию доступа к ним предприятий через ее платформу Vertex AI и Google Cloud Marketplace.

Стартап обслуживает более 300 тыс. бизнес-клиентов. При этом тысячи предприятий, включая Figma, Palo Alto Networks и Cursor, используют модели Claude через Google Cloud, отмечает последняя.

Google также выступает инвестором Anthropic, созданной в 2021 году выходцами из OpenAI.

Anthropic Google Amazon
