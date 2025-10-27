Индекс IMOEX2 упал ниже 2500 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи (IMOEX2) на утренней сессии в понедельник упал ниже 2500 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года на фоне распродаж из-за геополитической неопределенности, ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых), а также санкционного давления Запада.

К 9:36 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2499,72 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3%.

Лидируют в снижении акции АФК "Система" (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "Роснефти" (-2,7%), "Группы компаний ПИК" (-2,7%), "Татнефти" (-2,5%), "ВК" (-2,4%), "Яндекса" (-2,3%), "Норникеля" (-2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,1%), бумаги "Т-Технологии" (-2%).