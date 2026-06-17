Минобороны РФ заявило о поражении объектов военной промышленности и ТЭК Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым ВСУ объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетической комплекса Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что за сутки также нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ в 146 районах.