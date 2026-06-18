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Комитет Госдумы поддержал проект о региональном надзоре за строительством домов со счетами эскроу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, определяющий предмет регионального госконтроля за тем, как подрядчики размещают сведения о строительстве жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу.

Документ (№1238120-8) в мае внесла в парламент группа сенаторов, заключение комитета опубликовано в четверг в электронной базе данных парламента.

Сейчас закон о строительстве жилых домов по договорам подряда со счетами эскроу (№186-ФЗ) предусматривает такой вид регионального контроля, но не содержит норм, определяющих его предмет и порядок проведения, в перечне полномочий региональных властей (№414-ФЗ) порядок такого контроля также не прописан.

Поправки в закон о строительстве жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу определяют предмет такого контроля, его субъектов, их функции и виды контрольных мероприятий. Плановые проверки при таком контроле не проводятся, а внеплановые - только в форме документарных проверок. Корреспондирующие изменения вносятся в закон об общих принципах организации публичной власти в регионах: осуществление этого вида контроля включается в перечень полномочий региональных властей, реализуемых за счет средств бюджета субъекта.

С 1 марта 2025 г. подрядчики - юрлица и ИП, строящие жилые дома по договорам подряда, при размещении средств заказчика на счетах эскроу обязаны вносить в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) информацию о таком строительстве. В нее, в частности, входят данные о самом подрядчике и проектах домов, а также сведения об уполномоченном банке, в котором заказчик открывает счет эскроу.

По оценке думского комитета, контроль за своевременностью и достоверностью размещаемой подрядчиками информации обеспечит прозрачность в строительной и финансовой сферах и защитит права граждан.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Госдума
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