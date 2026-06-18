"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 5% тарифные ставки и оклады сотрудников

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 1 июля проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам компании на 5%, сообщает профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ в официальной группе в "ВКонтакте".

"С 1 июля тарифные ставки и оклады будут увеличены на 5% рабочим, руководителям, специалистам и служащим общества. (...) Также с 1 июля этого года на 5% будет повышена дополнительная премия работникам", - говорится в сообщении.

Решение было принято согласительной комиссией предприятия с учетом текущей ситуации и показателей производственно-хозяйственной деятельности. Рекомендовано принятие аналогичного решения для работников дочерних обществ группы "АвтоВАЗа".

В последний раз повышение тарифных ставок и окладов произошло с 1 июля прошлого года и составило также 5%.