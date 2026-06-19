Глава "Роснефти" заявил, что buyback характерен для стабильных макроусловий, при текущих ставках это тяжело

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Осуществление обратного выкупа акций (buyback) эффективно при стабильных макроусловиях, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Buyback характерен для стабильных макроэкономических условий, когда у вас полный шоколад, тогда можно и buyback воспользоваться. А когда мы в условиях рисков, buyback вряд ли станет решающим фактором повышения капитализации", - сказал он на годовом собрании.

"Но да, определенный вклад он может внести. Но тогда скажите, где взять дешевые деньги. При ставках, которые сейчас существуют, это тяжело делать", - добавил Сечин.

Как сообщалось, 1 апреля 2024 года совет директоров НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании (buyback) и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб. ($1,13 млрд), что соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы. Количество приобретаемых на открытом рынке акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры в период действия программы, поясняла НК.

Первая программа обратного выкупа "Роснефти"была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могли быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован на 31 декабря 2020 года включительно, но совет директоров одобрил ее продление до 31 декабря 2021 года. Предполагалось, что максимальный объем выкупа составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа была нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

В марте 2022 года совет директоров "Роснефти" принял решение о возобновлении программы приобретения акций компании на открытом рынке, а также глобальных депозитарных расписок. Объемы и другие параметры программы при этом остались без изменений.

По данным на середину марта 2022 года общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской и Лондонской фондовых биржах достиг 80 млн 988 тыс. 983 штуки, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп чуть более $371,25 млн. В октябре 2022 года "Роснефть" объявила о намерении отменить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).