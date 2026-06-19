"Роснефть" выбирает между СПГ и GTL для газа "Восток Ойла"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" выбирает между СПГ и GTL для монетизации газа проекта "Восток Ойл".

"У нас собственная технология (GTL - ИФ), которая в принципе даже более эффективная, чем существующие в мире сейчас. Нам предстоит подумать о ее применении в рамках газового фактора, который на "Восток Ойле" будет у нас. Вот здесь надо будет нам решить, что мы будем делать: или СПГ, или GTL", - сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на годовом собрании акционеров НК.

"Из него (GTL - ИФ) практически можно любой вид топлива (получать - ИФ): и авиационный керосин, и автомобильное топливо делать. Чистейшее топливо. Потому что синтез идет на уровне молекул, там никаких примесей. Очень серьезная разработка", - пояснил он.

В прошлом году "Роснефть" сообщила, что завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса gas-to-liquids (GTL).

Ранее компания планировала реализовать проект "Таймыр-СПГ" мощностью 35-50 млн т на запасах проекта "Восток Ойл" в бухте "Север" Красноярского края. Запуск, по оценке компании, ожидался в 2030-2035 годах.