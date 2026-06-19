Проезд грузовиков в центре Иркутска ограничат на год для сохранности дорог

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В центре Иркутска с июля ограничат движение машин массой более 15 тонн, сообщила мэрия города.

"Ограничения вводят до 1 июля 2027 года. Меры приняты для предотвращения разрушения асфальтового покрытия на дорогах Иркутска", - говорится в сообщении.

На соответствующих участках дорог планируют установить дорожные знаки и видеокамеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения.

Также под ограничение попадают составы транспортных средств с предельно допустимыми габаритами, а также превышающими их.

Временное ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородние; технику дорожных служб; перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧП; транспортировку техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, эвакуаторы; транспорт федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба; транспортировку топлива; мусоровозы, ассенизаторы; спецтранспорт оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб.