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"Соллерс" запустил серийное производство кузовных деталей в Ульяновской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Серийное производство кузовных деталей для автомобилей бренда Sollers запущено в "Парке новых технологий Соллерс" в Ульяновской области. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова, который участвовал в церемонии запуска.

"Вся штамповка деталей кузовов осуществляется из российского оцинкованного металла, поставщиком которого выступает "Магнитогорский металлургический комбинат". Общий объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд рублей, из которых 850 млн рублей привлечено в виде льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП) по программе "Автокомпоненты", - отметили в секретариате.

Новое производство позволит полностью локализовать кузова пикапов и будущего внедорожника Sollers. В перспективе здесь же будет налажена штамповка всех кузовных деталей и для автомобилей бренда УАЗ.

Мантуров также ознакомился с планами ПАО "Соллерс" по запуску производства полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9. В настоящее время собрана и передана на сертификацию пилотная партия внедорожников. Ожидается, что полномасштабное серийное производство S9 по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов стартует в сентябре 2026 года.

Sollers Соллерс Ульяновская область
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