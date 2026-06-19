Индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2024 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу снизился из-за распродаж на новости о снижении ставки ЦБ всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 б.п. (до 14, годовых); фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (августовский фьючерс на Brent превысил $80,5 за баррель).

Индекс МосБиржи откатился в район 2420 пунктов, обновив минимум с декабря 2024 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2420,56 пункта (минимум сессии составил 2401,64 пункта - минимум с 18 декабря 2024 года), индекс РТС снизился на 1% до 1038,31 пункта (-1%). Среди индексных акций лидировали в снижении бумаги "Русала" (-5%), "Ростелекома" (-3,5%), "Норникеля" (-3,2%), но выросли акции "Группы компаний ПИК" (+12%), АФК "Система" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 июня, составил 73,4390 рубля (+7,99 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,8-5,8%, курс доллара от ЦБ вырос на 1,53 рубля.

Банк России использовал шаг изменения ставки в 0,25 процентного пункта впервые с 2020 года. ЦБ сохранил сигнал по дальнейшей ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. ЦБ также отметил, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года, денежно-кредитные условия продолжили смягчаться, но остаются жесткими.

Кроме того, ЦБ сообщил, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки. По оценке регулятора, выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему не наблюдает признаков "переохлаждения" экономики. По ее словам, главных маркеров "переохлаждения" - ухода инфляции сильно ниже цели, роста безработицы и падения реальных доходов населения - в настоящее время нет, беречь экономику от этой ситуации помогает взвешенная денежно-кредитная политика.

Глава ЦБ также отметила, что завершение ближневосточного конфликта снизит проинфляционные риски для экономики по сравнению с более ранними ожиданиями ЦБ. Вместе с тем дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и размер шага не предопределены, могут потребоваться паузы для оценки последствий предыдущих шагов, заявила Набиуллина.

ЦБ оценивает рост ВВП РФ по итогам января-апреля на уровне 0,3%, в I полугодии ожидает подъема на 0,5%, сообщила глава ЦБ.

Подешевели акции Совкомбанка (-3,1%), "АЛРОСА" (-2,8%), "Т-Технологии" (-2,7%), "Эн+ груп" (-2,7%), ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), МКПАО "Лента" (-2,1%), "Северстали" (-1,8%), "Хэдхантера" (-1,8%), "Газпрома" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "ИКС 5" (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), "Полюса" (-1,2%), "ВК" (-1,1%), "ФосАгро" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,9% "префы"), "МТС" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы").

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-1,6%) после состоявшегося голландского аукциона по продаже госпакета бумаг ЮГК и ряда активов группы - победителем стало АО "БТС - Мост Холдинг", предложившее цену в 93,2 млрд руб. Стоимость выставленных на продажу активов группы ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., основная часть этой оценки приходится на госпакет ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд руб.

Формат голландского аукциона предполагал возможность снижения цены до 50% от начальной. Для признания таких торгов состоявшимися было необходимо как минимум два участника, внесших задаток (20% от стартовой цены актива) и представивших комплект документов. Согласно отчетности АО "БТС - Мост Холдинг", по состоянию на конец 2025 года 94,4% компании владел предприниматель Руслан Байсаров.

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,9%), "Татнефти" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,4%), "ММК" (+1,2%), "Роснефти" (+1%).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы, это ни к чему не приведет, но сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня.

Атаки украинских беспилотников на Москву связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической, заявил Песков. "Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении: ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны", - сказал он.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил по итогам саммита ЕС, что время для переговоров ЕС с Россией по Украине еще не пришло. Тем не менее, отметил он, Евросоюзу нужен незамедлительно канал связи с Россией.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи провел слабую неделю, негативный настрой все еще превалирует. Сильнее всего на сантимент давит геополитика - новые западные санкции и эскалация по украинскому направлению вместо мирных переговоров усилили тревогу. Рыночные условия тоже не способствовали росту: нефть на неделе подешевела на признаках ближневосточной деэскалации, а рубль не торопится с ослаблением. Еще одним поводом для продаж перед выходными стало неожиданное решение ЦБ понизить ключевую ставку лишь на 25 б.п. Регулятор отметил, что более жесткая ДКП может потребоваться из-за первичного структурного дефицита бюджета.

В начале будущей недели состоится заседание Народного банка Китая по базовой кредитной ставке. Банк России в понедельник опубликует обзор с оценкой трендовой инфляции. "Московская биржа" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год.

"Базово ждем краткосрочной стабилизации индекса МосБиржи в области 2400-2500 пунктов. Рынок уже порядком перепродан. Изменение к лучшему геополитического или рыночного фона способно быстро вернуть индекс к 2500 пунктам и выше", - считает Смирнов.

По мнению портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, высокие нефтяные цены не стали для российского рынка катализатором устойчивого роста. Более важным фактором, определявшим динамику фондового рынка, были ожидания по снижению ставки ЦБ, а умеренный шаг регулятора вызвал негативную реакцию инвесторов. В итоге снижение рынка акций продолжилось пятнадцатую неделю подряд. Триггера для переоценки на рынке акций пока нет, особенно учитывая напряженную геополитическую ситуацию, считает эксперт.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, пространство для очередного небольшого секвестра ставки оставалось у ЦБ благодаря крепкому весеннему рублю, снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Сама инфляция замедляется неравномерно, но в целом укладывается в прогнозы регулятора.

Вместе с тем темпы роста зарплат остаются высокими и продолжают опережать рост производительности труда, внешние риски - как проинфляционные (на фоне удорожания мировых цен на топливо, удобрения, продовольствие и т.д.), так и геополитические - тоже однозначно повысились. Рубль в течение лета может ослабеть до 76-78 руб./$1, добавив проинфляционный фактор. Поэтому взгляд на июльское заседание ЦБ пока осторожный - возможны как снижение ставки еще на 25 б.п. (до 14%), так и пауза. Прогноз ставки на конец года остается прежним - 13% годовых.

Рынок акций ожидаемо негативно воспринял меньший, чем ожидалось, шаг снижения ключевой ставки. Индекс МосБиржи в моменте падал к 2400 пунктам. Негатива сейчас хватает и без учета монетарного фактора - ширятся санкционные угрозы, рубль все еще относительно крепкий. В то же время многие акции перепроданы, и отскок к 2500 пунктам может быть стремительным при первом заметном рыночном, геополитическом или корпоративном позитиве, считает Бахтин.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку, но уменьшил калибровку шага, что отражает повышенную осторожность регулятора с учетом бюджетной политики и других проинфляционных рисков.

Сигнал ЦБ остался умеренно мягким (регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от текущих рисков), однако риторика стала жестче - Банк России уделяет особое внимание изменениям в бюджетной политике.

Таким образом, сочетание неожиданного для большинства аналитиков сокращения шага и ужесточения риторики с намеком на потенциальный пересмотр среднесрочного прогноза ключевой ставки в сторону повышения означают, что снижение ключевой ставки может замедлиться, и экономике придется дольше жить с высокими процентными ставками. Это негативные сигналы для долгового и фондового рынков, отмечает аналитик.

Как считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, после пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной, пообещавшей паузы в снижении ключевой ставки в будущем и новое повышение в июле прогноза по среднему коридору ключевой ставки в 2026-2027 годах, настроения инвесторов совсем испортились, "медведи" полностью контролировали фондовый рынок перед закрытием. Доллар США взлетел, что спровоцировало бегство инвесторов из рискованных активов - нефти, металлов и акций развивающихся рынков, включая российский. Заявление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, что бизнес "разочарован" решением ЦБ по ключевой ставке, было воспринято фондовым рынком как негативный сигнал о будущем снижении экономической активности и слабом росте экономики.

Индекс МосБиржи к концу дня находился вблизи 2400 пунктов, но если в начале следующей недели появятся положительные новости для российского фондового рынка, например, из области геополитики, рынок сможет достаточно легко с этих уровней оттолкнуться вверх.

Нефть в пятницу подорожала на фоне обострения отношений между Израилем и Ливаном. Ситуация с Ормузом на фоне этих геополитических потрясений выглядит весьма неопределенной. В начале следующей недели цена Brent будет двигаться в коридоре $76-81 за баррель, а индекс МосБиржи останется в рамках 2400-2500 пунктов, полагает аналитик.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX просел на 0,9%, южнокорейский Kospi потерял 0,1%, китайский и гонконгский рынки были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок), просели Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 19:00 мск снизились на 0,1%).

Как показали опубликованные в пятницу данные, потребительские цены в Японии в мае выросли на 1,5% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 1,4% в апреле. Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) составил минимальные с марта 2022 года 1,4%, как и месяцем ранее. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics, и остается ниже целевого уровня центрального банка в 2% четвертый месяц подряд.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены подросли в рамках коррекции после падения на неделе.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,9% до $80,56 за баррель (+0,4% в четверг), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1% до $77,41 за баррель (-0,2% накануне).

С начала недели Brent подешевела примерно на 9%, WTI - почти на 10% на фоне заключенного Вашингтоном и Тегераном соглашения, предусматривающего в том числе открытие Ормузского пролива. В четверг его миновали три судна под флагом Саудовской Аравии, перевозившие в общей сложности 6 млн баррелей нефти, наряду с еще несколькими танкерами.

Израиль и базирующееся в Ливане движение "Хезболла" договорились о прекращении огня, сообщает Sky News со ссылкой на источник. По данным источника, перемирие вступило в силу с 16:00 по Москве.

Ynet сообщил со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что Израиль согласился на прекращение огня. При этом чиновник отметил, что Армия обороны Израиля останется на юге Ливана и будет реагировать на возникающие угрозы, в том числе отвечать на атаки "Хезболлы".

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ГК "Самолет" (-8,4%), "ТГК-2" (-5,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-5,4%), "АПРИ" (-5,1%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-4,6%), бумаги "Мечела" (-4,4%), ПАО "ИВА" (-4,1%).

Подешевели акции ПАО "ММЦБ" (-1%, до 114,2 рубля) (занимается хранением пуповинной крови и сопутствующих биоматериалов под брендом "Гемабанк"), которое в пятницу начало размещение допэмиссии акций. Компания планирует выпуск 3 млн 370 тыс. 80 дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке по цене 116 рублей за одну акцию.

Подорожали акции ПАО "Саратовский НПЗ" (+12,3%), "Глобалтрак менеджмент" (+10,4%), ПАО "Наука-Связь" (+8,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+6%), банка "Уралсиб" (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,28 млрд рублей (из них 12,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,13 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,44 млрд рублей на акции "Газпрома").