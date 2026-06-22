Кремль сообщил о коммерческих контактах с Сербией по энергокомпании NIS

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия контактировала с сербской стороной по вопросу о дальнейшей судьбе энергокомпании NIS, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не стал раскрывать подробности.

"Были контакты, в том числе с сербами, с сербскими визави, но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, рассматривает ли Россия возможность продажи своего контрольного пакета акций сербской стороне и были ли уже предприняты какие-то шаги в этом направлении.

В начале 2025 г. сербская энергокомпания NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, переговоры вокруг покупки-продажи NIS в настоящее время ведут венгерская MOL и "Газпром нефть".

Недавно стало известно, что Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи, для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.