Индекс МосБиржи обновил минимум с марта 2023 г. и отскочил

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник обновил минимум с марта 2023 года, пробив отметку 2370 пунктов, продолжая отыгрывать умеренное понижение ключевой ставки Банком России, сохраняющуюся геополитическую напряженность в связи с конфликтом РФ-Украина и дешевеющую нефть (фьючерс на Brent опустился к $79,3 за баррель) на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2368,56 пункта (-2,1%), после чего индикатор немного скорректировался и к 13:37 составил 2372,48 пункта (-2%); индекс РТС снизился до 1017,73 пункта (-2%).

Лидируют в снижении акции "ЦИАН" (-12%), "ВК" (-5%), МКПАО "Лента" (-4,8%), "Русала" (-4%), "НЛМК" (-3,9%), "Северстали" (-3,8%), "Газпрома" (-3,7%), ВТБ (-3,5%), "АЛРОСА" (-3,4%), "Роснефти" (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,3%), "Яндекса" (-3,2%), МКПАО "Озон" (-3,2%).

Выросли бумаги Совкомбанка (+3,3%) после известий о старте программы выкупа своих акций с рынка объемом 2 млрд рублей в квартал.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:37 составил 43,85 млрд рублей (из них 5,721 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,257 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,425 млрд рублей на акции "Т-Технологии").