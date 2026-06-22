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Акционеры "М.Видео" утвердили закрытую допэмиссию объемом до 500 млн акций

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "М.Видео" на годовом собрании 19 июня утвердили допэмиссию акций по закрытой подписке объемом до 500 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.

Такой объем возможной допэмиссии уже фигурировал в 2025 году, когда компания планировала доразмещение акций. Тогда, как и сейчас, новая допэмиссия планировалась по закрытой подписке.

Кроме того, акционеры избрали совет директоров - в него вошли 9 человек.

Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций номиналом 10 рублей. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии может быть увеличен в 3,78 раза.

Это может быть уже четвертое изменение в доразмещении бумаг компании: в 2024 году планировалась допэмиссия акций по открытой подписке, но затем компания приняла решение изменить размещение в пользу закрытого формата. В 2025 году компания вновь объявила о планах провести допэмиссию акций по открытой подписке в сентябре.

"М.Видео" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.

М.Видео
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