Доходы бюджета Китая в январе-мае выросли на 4%, расходы - на 0,8%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Доходы консолидированного бюджета Китая в январе-мае увеличились на 4% относительно того же периода прошлого года - до 10 трлн 45,6 млрд юаней ($1,47 трлн), сообщило Министерство финансов. Об этом пишет China Daily.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 4,39 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 5,66 трлн юаней. Первый показатель поднялся на 5,7%, второй - на 2,7%.

Налоговые поступления повысились на 4,4% (до 8,26 трлн юаней). Неналоговые доходы выросли на 2,2% (до 1,78 трлн юаней), при этом поступления от продажи земли упали на 28,7% (до 804,8 млрд юаней).

Бюджетные расходы в январе-мае выросли на 0,8% и достигли 11 трлн 387,7 млрд юаней.