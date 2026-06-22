Россия в январе-мае увеличила выручку от экспорта рыбы в Китай в 1,5 раза

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае экспортировала в Китай рыбы и морепродуктов на $2,06 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 16%, до 672 тыс. тонн, сообщает Рыбный союз по результатам анализа данных Главного таможенного управления КНР.

Так, экспорт мороженого минтая вырос на 25%, до 388 тыс. тонн, и в 1,7 раза в денежном выражении, до $673 млн, сурими - снизился на 25%, до 12 тыс. тонн, и на 15%, до $32 млн. Союз пояснил, что сокращение экспортных поставок фарша минтая (включая сурими) происходит на фоне снижения его выпуска на российских судах в море в январе-мае 2026 года на 19%, до 43 тыс. тонн.

Экспорт мороженого филе минтая увеличился на 25%, до 4 тыс. тонн, и на 55%, до $12 млн. "Рост экспорта происходит на фоне увеличения выпуска на судах в море в январе-мае 2026 года на 6%, до 56 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Поставки трески выросли на 35%, до 39 тыс. тонн, и в два раза по размеру экспортной выручки, до $314 млн.

Союз также сообщил, что поставки за рубеж живых крабов увеличились на 10%, до 17 тыс. тонн, и на 25%, до $527 млн. Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с российским промыслом: в январе-мае 2026 года российский вылов крабов вырос на 9%, до 36 тыс. тонн.

Экспорт рыбной муки снизился в натуральном выражении на 20%, до 60 тыс. тонн, но стоимость выросла на 15%, до $124 млн.

Рыбный союз также сообщил, что РФ, в свою очередь, за пять месяцев закупила в Китае 43 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 7% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла на 11%, до $171 млн. Так, ввоз мороженой тихоокеанской скумбрии вырос на 5%, до 11 тыс. тонн, и в 1,6 раза, до $24 млн, мороженой сайры - на 10%, до 7 тыс. тонн, и в 1,5 раза, до $16 млн, мороженой форели - на 5%, до 2 тыс. тонн, и на 10%, до $21 млн.

Кроме того, Китай поставил в РФ 2 тыс. тонн сушеного кальмара (на 20% больше) на $19 млн (на 5% меньше), 2 тыс. тонн на $5 млн сыромороженых мидий (оба показателя увеличились на 20%), 2 тыс. тонн консервов из тунца (почти в 1,8 раза больше) на $8 млн (почти в 1,9 раза больше).

Союз также отметил рост поставок жареного угря, что зафиксировано после продолжительного периода сокращения поставок, - 1,6 тыс. тонн (на 15% больше) на $18,2 млн (на 5% больше).