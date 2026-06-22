Индекс РТС упал ниже 1000п впервые с ноября

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, в понедельник упал ниже рубежа 1000 пунктов впервые с ноября 2025 года на фоне усилившихся распродаж, повлекших срабатывание стоп-приказов по длинным позициям инвесторов – рынок продолжает отыгрывать умеренное понижение ключевой ставки Банком России, сохраняющуюся геополитическую напряженность в связи с конфликтом РФ-Украина и дешевеющую нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $78,5 за баррель) на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана.

К 15:36 по Москве индекс РТС упал до 999,92 пункта (-3,7%), индекс МосБиржи – до 2331,05 пункта (-3,7%) – это минимум с марта 2023 года; падение ликвидных акций составляет 3-15%.

Акции "Газпрома", например, упали на 4%, в район 100 рублей за штуку – это уровень ноября 2008 года.