Рубль в понедельник обновил минимум с начала мая в паре с юанем

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль упал на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,989 руб., что на 18,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом юань приблизился к отметке 11 руб. впервые с начала мая.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 23 июня на 32,6 копейки, до 73,765 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,79 копейки, до 84,5863 руб./EUR1.

"С момента появления новостей о достижении договорённостей между США и Ираном на прошлой неделе курс рубля ограниченно корректировался относительно основных мировых валют. Ключевым фактором данной динамики стало падение цен на нефть, обусловленное ожиданиями окончания конфликта вокруг Ирана и поэтапного восстановления судоходства через Ормузский пролив. На этом фоне инвесторы пересматривают потенциальные объемы валютных поступлений от экспорта. Вместе с тем приближение налогового периода в конце месяца будет оказывать сдерживающее влияние на эту динамику курса", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Ключевая ставка

Банк России с понедельника снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что в апреле-мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале.

На ценовую динамику значимо влияли волатильные позиции, которые в июне могут привести к ускорению текущих темпов роста цен. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но в целом сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года, когда бюджетная политика будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.

Банк России, вероятно, до конца текущего года будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентного пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Регулятор оказался жестким. Во-первых, ставка в июне была снижена всего на 0,25 п.п., во-вторых, ЦБ прозрачно намекнул на замедление цикла ослабления денежно-кредитной политики. Скорее всего, на июльском заседании, которое будет опорным, мы увидим повышение прогноза средней ключевой ставки на ближайшие годы, - пишет эксперт в комментарии. - Очень вероятно, что до конца 2026 года Банк России будет снижать ставку по 0,25 п.п. Причины жесткости в ожидании роста бюджетных расходов, а они являются следствием обострения украинского конфликта, где пока не видно поводов для урегулирования".

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2026 года снова может составить 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале аналитиков "СберИнвестиций".

В сентябре, по базовому сценарию экспертов, регулятор вернется к снижению по 50 базисных пунктов. Таким образом, к концу текущего года ставка опустится до 12,5% годовых. А к концу 2027 года аналитики ожидают ее на уровне 11% годовых.

Ключевой фактор риска - динамика расходов бюджета. Если она существенно превысит планы Минфина, то это может привести к более медленному снижению ставки, отмечают эксперты "СберИнвестиций".

Нефть

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, трейдеры оценивают итоги первого раунда американо-иранских переговоров, завершившегося в Швейцарии.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $77,49 за баррель, на 3,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,18%, до $73,44 за баррель.

Переговоры США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

Объем поставок через Ормузский пролив вырос, пишет Bloomberg. Данные, собранные агентством, показали, что за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 22 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 1 базисный пункт - до 13,74% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник уменьшились также на 1 базисный пункт - до 14,12%, 14,6% и 15,46% годовых соответственно.