Объем сделок на финансовых маркетплейсах в 2025 году вырос в 1,4 раза до 500 млрд руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок операторов финансовых платформ в 2025 году существенно нарастил ключевые показатели. Так, объем сделок, заключенных на платформах за год, увеличился на 42% к предыдущему году и составил 498,4 млрд руб., говорится в обзоре платформенных сервисов ЦБ.

Основную часть в структуре сделок занимают договоры банковских услуг – 479,8 млрд рублей (96%), из них 450,9 млрд рублей пришлось на банковские вклады. Объем сделок по выдаче кредитов – 28,8 млрд рублей.

Объем сделок с ценными бумагами на финансовых платформах в 2025 году вырос в 3 раза и составил 16,4 млрд руб. В структуре размещений преобладали юридические лица – 11,5 млрд руб., или 70% (снижение на 10 процентных пунктов г/г).

Существенно возросли объемы сделок управляющих компаний – более чем в 12 раз, а также кредитных организаций - более чем в 10 раз; их доли в структуре сделок с ценными бумагами составили 13% (+10 п.п. г/г) и 9% (+7 п.п. г/г) соответственно. Доля субъектов РФ в указанной структуре составила 7% (-5 п.п. г/г), а объем привлеченных инвестиций – 1,2 млрд рублей.

Размер среднего чека на финансовых платформах варьируется в зависимости от типа предоставляемых услуг. В сегменте банковских услуг в IV квартале 2025 г. средний чек составил 251,4 тыс. руб., сократившись на 40% за год. Снижение обусловлено ростом доли кредитных сделок, по которым средний чек в 2025 г. составил 122,9 тыс. рублей. По договорам банковских вкладов средний чек в 2025 году остался на уровне предыдущего года – 419 тыс. руб. (снижение на 17,4 тыс. руб. г/г).

Также в 2025 году два оператора финансовых платформ начали работу в рамках программы долгосрочных сбережений. За этот период было заключено 2,3 тыс. договоров общим объемом 11,5 млн рублей.

Количество получателей финансовых услуг увеличилось за год на 58%, или на 3,1 млн лиц, достигнув 8,4 млн лиц по состоянию на 31 декабря 2025 года. Количество финансовых организаций и эмитентов, предлагающих продукты на финансовых платформах, возросло на 76% г/г, или на 110 лиц, до 255 единиц.

Реестр ЦБ РФ на конец 2025 года насчитывал 13 операторов финансовых платформ. В него входят в том числе "Сравни.ру", "Банки.ру", "Московская биржа" ("Финуслуги") и "Авито финанс".