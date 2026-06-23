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Oracle уволила 21 тысячу сотрудников за год благодаря ИИ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, сократила штат примерно на 21 тысячу сотрудников за последние 12 месяцев, говорится в документах компании, размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

На конец мая в компании работали около 141 тысячи человек против 162 тысяч на ту же дату годом ранее. В том числе в США работает порядка 49 тысячи сотрудников, в остальных странах - 92 тысячи.

Списания в связи с увольнениями составили около $1,8 млрд.

Отчасти увольнения были связаны с тем, что функции сотрудников берет на себя искусственный интеллект.

"Внедрение и развертывание ИИ-технологий в наших операционных процессах привели и, возможно, продолжат приводить к сокращению численности персонала", - говорится в сообщении компании.

С начала 2026 года капитализация Oracle снизилась на 10%, до $530 млрд.

Oracle SEC США
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