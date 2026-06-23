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Китай в мае снизил добычу угля на 1,7% г/г

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Китае производство угля в мае сократилось на 1,7% в годовом исчислении и составило 397,22 млн тонн, по данным Государственного статистического управления.

В январе-мае производство уменьшилось на 0,3% г/г, составив 1,98 млрд тонн.

В конце мая на угольной шахте Liushenyu в провинции Шаньси произошел взрыв газа, в результате которого погибли 82 человека. Это самая смертоносная авария в КНР с 2009 года. Трагедия привела к масштабным проверкам безопасности и остановке производства в некоторых частях провинции, которая в 2025 году была крупнейшим производителем угля в Китае.

Китай сократил импорт угля в мае на 8% - до 33,27 млн тонн, по данным Государственного таможенного управления. В том числе поставки из Монголии подскочили на 60% и составили 9,9 млн тонн. Импорт из Индонезии уменьшился на 1% - до 12,37 млн тонн, из России - на 34%, до 5,5 млн тонн, из Австралии - на 46%, до 4,03 млн тонн.

Импорт угля в КНР с начала года уменьшился на 3,2% и составил 182,62 млн тонн.

Китай КНР ГСУ КНР Шаньси Liushenyu
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