Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти, юань поднялся выше 11 руб. впервые с 7 мая

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, поднялся выше 11 руб. впервые с 7 мая. Рубль дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,05 руб. (+6,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Национальная валюта попробует перейти к укреплению по отношению к юаню и доллару США на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Юань попытается протестировать верхнюю границу диапазона 10,5-11 руб. утром вторника, выступающую ближайшим сопротивлением. Однако, несмотря на рост спекулятивного спроса, на текущий момент мы не видим существенных фундаментальных поводов для закрепления китайской валюты над верхней границей данного коридора, - пишет эксперт в обзоре. - Более того, в ходе сессии рубль может перейти к восстановлению как за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, так и за счет перехода части участников торгов к фиксации прибыли по длинным позициям в юане на фоне наблюдаемой перекупленности".

Курс пары доллар/рубль на таком фоне может отступить ниже 73,5 руб., полагает Зварич.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по московскому времени опускается на 1,5%, до $76,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,39%, до $72,82 за баррель.

В понедельник обе марки снизились более чем на 3% на новости, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения.

Как сообщалось, исключение касается производства, продажи, поставки и отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Кроме того, объем поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. По данным Bloomberg, за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошла транспортировка несколько миллионов баррелей нефти. В понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти.