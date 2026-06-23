Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 1,4%,

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на МосБирже во вторник снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent подешевела ниже $77 за баррель) в ожидании нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Также инвесторы продолжают отыгрывать "жесткие" итоги июньского заседания Банка России и геополитическую напряженность вокруг украинского конфликта.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,4% до 2286,22 пункта, индекс РТС снизился на 1,4% до 976,36 пункта. Среди индексных бумаг лидируют в снижении акции ПАО "Группа Позитив" (-8,5%), "ЛУКОЙЛа" (-4%), АФК "Система" (-3,3%), ПАО "Южуралзолото" (-3,3%); подорожали бумаги "ДОМ.РФ" (+1,4%) на финотчете за 5 месяцев (рост чистой прибыли на 59% в годовом выражении, до 49 млрд рублей, рост чистых процентных доходов на 36%, до 74,2 млрд рублей).

Также подешевели акции "ФосАгро" (-3,1%), "ММК" (-3%), банка "Санкт-Петербург" (-3%), "Хэдхантера" (-2,6%), "Т-Технологии" (-2,2%), "АЛРОСА" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,4%), "ИКС 5" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), Сбербанка (-1% и -1% "префы"), "Яндекса" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,2% "префы"), "ВК" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Русала" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+1,4%), ВТБ (+0,9%), "Полюса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 июня, составляет 73,765 рубля (+32,6 копейки).

Сеть АЗС "ЛУКОЙЛ" устанавливает временные ограничения на продажу топлива в Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечалось, что на данный момент запас топлива АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в достаточном объеме сохраняется на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях связано с логистическими вопросами и повышением спроса.

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), тогда как базовый прогноз экспертов предполагал снижение ставки на 50 базисных пунктов (до 14% годовых). В очередной раз регулятор продемонстрировал более "жесткую" позицию по отношению к ожиданиям рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина полагает, что рост проинфляционных рисков и более стимулирующая, чем ожидалось, бюджетная политика на трехлетку может ограничить пространство для снижения ключевой ставки.

Президент США Дональд Трамп заявил 22 июня, что доволен ходом переговоров с Ираном, размороженные в рамках договоренностей Вашингтона и Тегерана по гуманитарным вопросам иранские активы будут использованы для закупки продовольствия исключительно у американских фермеров.

Прошедшие в Швейцарии технические переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара в роли посредников завершены, стороны подготовили следующий этап встреч на высоком уровне, заявил Press TV заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Трамп назвал журналистам в Белом доме обстановку в Ормузском проливе "хорошей", заявил, что он "полностью открыт" для судоходства. Со своей стороны, министр энергетики США Крис Райт заверил, что движение по проливу "вернулось на докризисный уровень".

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Всем следует понимать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, что было до войны (...) Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом", - сообщил Галибаф журналистам по пути из Швейцарии, его слова приводит Press TV.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, пока негативные риски на рынке акций сохраняются, он останется в зоне повышенной волатильности. Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках сильного нисходящего тренда и теперь ведет борьбу за психологическую отметку 2300 пунктов. Однако текущая перепроданность уже выглядит экстремальной: индекс относительной силы RSI опустился до 18 пунктов, что указывает на сильное эмоциональное давление продавцов и может помочь индексу совершить хотя бы краткосрочную коррекцию вверх на несколько процентов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, индекс МосБиржи во вторник пробил очередной уровень поддержки 2300 пунктов, хотя не исключено, что на положительных новостях во время основной сессии индекс может снова вернуться выше 2300 пунктов. Рынок акций выглядит сильно перепроданным. Основные причины падения связаны с жестким сигналом Банка России, снижением стоимости нефти и возникшими в ряде российских регионов перебоями с поставками бензина на АЗС.

Мировые цены на нефть замедлили снижение, так как фактор скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе уже, по всей видимости, учтен в котировках. Переговоры США и Ирана развиваются в оптимистичном для окончания ближневосточного конфликта ключе. Сегодняшний диапазон цены Brent может составить $75-79 за баррель. Однако завершение конфликта на Ближнем Востоке не добавит оптимизма российским нефтяным акциям, так как крупнейшим российским нефтяным корпорациям, кроме падения цен на нефть, угрожает ещё и восстановление санкций, из которых ранее были сделаны временные исключения, но их срок уже истек в середине июня.

На падающем рынке акций сейчас лучше держаться в стороне, выбирая благоприятный момент для покупки подешевевших бумаг и при этом держать в портфеле "дивидендные" акции высоконадежных эмитентов, полагает Мильчакова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также ожидает отскока рынка акций после произошедшего ускорения падения. Никаких новых причин для распродаж не было, поводы прежние: опасения роста бюджетного дефицита, следствием которого будет замедление смягчения денежно-кредитной политики и возможное повышение фискальной нагрузки на бизнес. Все это накладывается на риски ужесточения антироссийских санкций.

Большие объемы торгов говорят о том, что из бумаг стали выходить среднесрочные инвесторы, многие по "стопам", у закредитованных трейдеров стали срабатывать маржин-коллы. Техническая цель "медведей" - район 2200-2230 пунктов по индексу МосБиржи, где может начаться закрытие "шортов" и робкие спекулятивные покупки.

На "отскок" интерес могут представлять акции Сбера и "ДОМ.РФ", которые в этом году выглядят намного лучше подавляющего большинства эмитентов, а также бумаги "нефтянки", в первую очередь "Роснефти", которые при текущей нефти по $77 за баррель стоят гораздо дешевле, чем до иранского кризиса. Вряд ли стоит подбирать акции наиболее закредитованных компаний и девелоперов, полагает эксперт.

Однако не рекомендуется пополнять акциями среднесрочные портфели, поскольку нисходящий тренд еще не окончен, после отскока снижение, с большой вероятностью, возобновится, а драйверов для роста акций не видно. С большой вероятностью, индекс МосБиржи может уйти ниже 2000 пунктов, считает Зацепин.

В США накануне просели индексы акций S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,3%), но подрос Dow Jones (+0,3%); участники рынка оценивали итоги первого раунда американо-иранских переговоров, а также новости компаний.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.

На этой неделе будет опубликован майский доклад о расходах и доходах американцев, в который входит ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой. Более сильный, чем прогнозируют аналитики, рост PCE укрепит ожидания рынка относительно ужесточения Федрезервом денежно-кредитной политики, возросшие после "ястребиных" сигналов со стороны нового главы ФРС Кевина Уорша, подчеркнувшего важность восстановления ценовой стабильности в США.

Трейдеры полагают, что американский ЦБ повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, по данным LSEG.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 3,96, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi обвалился на 10%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-2,3%) в рамках фиксации прибыли игроками после продолжительного ралли.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение на сигналах восстановления поставок сырья через Ормузский пролив.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5% до $76,73 за баррель (-3,3% в понедельник), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,3% до $72,87 за баррель (-2,6% накануне).

В понедельник нефть подешевела на новостях, что США предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения. Исключение касается производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов. Любые платежи, причитающиеся Ирану за покупку такой продукции, могут осуществляться в долларах США.

Кроме того, объем поставок через Ормузский пролив постепенно восстанавливается. По данным Bloomberg, за выходные через эту ключевую для рынка энергоносителей водную артерию прошла транспортировка несколько миллионов баррелей нефти. В понедельник через пролив прошли два танкера совокупно с примерно 2 млн баррелей нефти.