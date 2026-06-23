Россия за пять месяцев увеличила экспорт коньяка в Китай в 11 раз

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - РФ за пять месяцев этого года экспортировала в Китай более 2,6 тыс. литров коньяка, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (250 литров). Экспортная выручка выросла до $100 тыс. с $3 тыс. годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов в пресс-релизе, приуроченном к бизнес-миссии российских экспортеров в Китай.

Центр отмечает, что если в прошлом году Россия существенно нарастила экспорт игристого вина в Китай (более 327 тыс. литров на сумму свыше $960 тыс., что соответственно в 16 и 9,5 раза больше, чем в 2024 году), то в 2026 году наблюдается новая тенденция - растут поставки коньяка.

Деловая миссия российских экспортеров в Китай, организованная "Агроэкспортом" и Минсельхозом РФ, пройдет с 24 по 26 июня в Гуанчжоу. В ней примут участие более 100 российских компаний.