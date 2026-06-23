Китай в мае снизил выплавку стали на 2,7% в годовом исчислении

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Китае выплавка стали в мае сократилась на 2,7% в годовом измерении - до 84,36 млн тонн, по данным Государственного статистического управления страны. Это минимальный объем для данного месяца с 2018 года, отмечают аналитики.

К апрелю производство выросло на 0,9%.

В январе-мае выпуск стали снизился на 3,9% и составил 415,53 млн тонн.

Выпуск чугуна в прошлом месяце сократился на 2,6% - до 72,97 млн тонн. С начала года он опустился на 3,1% и составил 355 млн тонн.

Производство стальной продукции в мае уменьшилось на 2,8% - до 123,03 млн тонн, за пять месяцев - на 1,5%, до 593 млн тонн.

В 2025 году производство стали в КНР снизилось на 4,4% - до 960,81 млн тонн, что стало минимальным объемом за семь лет.