Поиск

Китай в мае снизил выплавку стали на 2,7% в годовом исчислении

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Китае выплавка стали в мае сократилась на 2,7% в годовом измерении - до 84,36 млн тонн, по данным Государственного статистического управления страны. Это минимальный объем для данного месяца с 2018 года, отмечают аналитики.

К апрелю производство выросло на 0,9%.

В январе-мае выпуск стали снизился на 3,9% и составил 415,53 млн тонн.

Выпуск чугуна в прошлом месяце сократился на 2,6% - до 72,97 млн тонн. С начала года он опустился на 3,1% и составил 355 млн тонн.

Производство стальной продукции в мае уменьшилось на 2,8% - до 123,03 млн тонн, за пять месяцев - на 1,5%, до 593 млн тонн.

В 2025 году производство стали в КНР снизилось на 4,4% - до 960,81 млн тонн, что стало минимальным объемом за семь лет.

Китай ГСУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти, юань поднялся выше 11 руб. впервые с 7 мая

 Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти, юань поднялся выше 11 руб. впервые с 7 мая

РЖД прогнозируют рост погрузки во II квартале на 1,2%

Oracle уволила 21 тысячу сотрудников за год благодаря ИИ

 Oracle уволила 21 тысячу сотрудников за год благодаря ИИ

Brent подешевела до $77,56 за баррель

Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

 Индекс Dow Jones вырос в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в минусе

Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

 Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива введены в Омской области

Оман и Иран не будут взимать пошлины за проход через Ормузский пролив

Трамп доволен обстановкой в Ормузском проливе

 Трамп доволен обстановкой в Ормузском проливе

"ЛУКОЙЛ" ограничит продажу топлива в Воронежской области с 23 июня

Нефть Brent подешевела до $77,48 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10059 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2799 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов