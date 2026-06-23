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Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год

Минтранс РФ предложил увеличить частоту плановых проверок авиакомпаний до 1 раза в год
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Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому плановые проверки Ространснадзора в отношении авиакомпаний должны проводиться не реже одного раза в год.

Кроме того, такие проверки предложено проводить во всех авиакомпаниях, имеющих сертификат эксплуатанта для выполнения коммерческих перевозок пассажиров. Проект вынесен на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.

По действующим правилам плановые проверки проводятся только в авиакомпаниях с высокой категорией риска (то есть в крупных) и с периодичностью один раз в два года. Отсутствие регулярных выездных проверок привело к ряду происшествий с участием авиатехники региональных перевозчиков, считают авторы проекта.

Среди таких, в частности, упомянута катастрофа Ан-2ТП АО "Нарьян-Марский ОАО" в январе 2023 года (погибло двое и травмированы десять человек), вертолета Ми-8 ООО АК "Витязь-Аэро" в 2021 году (погибли восемь, травмированы пять человек), самолета Ан-26Б-100 АО "Камчатское авиационное предприятие" в 2021 году (погибли все 28 человек). По итогам внеплановых проверок этих авиакомпаний, проведенных уже по фактам происшествий, установлены серьезные нарушения обязательных требований, сказано в пояснительной записке к проекту.

"Возможность проведения плановых проверок данных эксплуатантов с увеличенной периодичностью способствовала бы заблаговременному выявлению допускаемых нарушений воздушного законодательства (...) Единообразный подход (...) позволит на ранней стадии выявлять нарушения обязательных требований в деятельности не только крупных эксплуатантов, но и региональных авиакомпаний, что комплексно обеспечит своевременное реагирование на предвестники факторов опасности, а не на свершившиеся факты авиационных происшествий", - считают авторы проекта.

Более 50 региональных авиакомпаний ожидает проверка на предмет обеспечения безопасности полетов, анонсировал в октябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров. Юридическим основанием для проверок является специально подготовленное поручение правительства, уточнял он. Примерно за два месяца до этого, в конце июля, под Тындой разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара": на борту находились 48 человек, никто не выжил.

Минтранс РФ
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