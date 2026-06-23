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Рубль во вторник укрепился к юаню при подготовке экспортеров к налоговому периоду июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль вырос на фоне начала подготовки экспортеров к налоговому периоду июня. В понедельник, 29 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,941 руб., что на 4,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе сессии юань превышал 11 руб. впервые с 7 мая.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 24 июня на 85,5 копейки, до 74,62 руб./$1, и увеличил курс евро на 89,84 копейки, до 85,4847 руб./EUR1.

"Снижение рубля набрало обороты на этой неделе, юань на Московской бирже подошел к 11, доллар на межбанке - к 75. Общее давление на рублевые активы со стороны геополитики выросло. Индекс гособлигаций RGBI сегодня обновил минимумы с конца октября 2025 года, в моменте упав к 114,2 пунктам. Кроме того, приток валютной выручки может поступать неравномерно, что способно увеличивать волатильность. Активизируется спрос на валюты со стороны импортеров и граждан, планирующих зарубежные поездки. Часть валютного предложения абсорбируется покупками Минфина по бюджетному правилу. Приближение налогового периода в текущих условиях, на наш взгляд, способно лишь сдержать ослабление российской валюты. Краткосрочно юань может закрепляться у 11, доллар - в области 74-75 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на экономику РФ, но ее макроэкономическая стабильность обеспечена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, ситуация чрезвычайно волатильна на мировых энергетических рынках, влияет на все страны мира, но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время", - сказал Песков журналистам.

"Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на всю экономику мира. Влияет это и на нашу экономику. Вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета нашей страны, растет все-таки доля ненефтегазовых доходов", - добавил представитель Кремля.

Нефть

Нефть умеренно дешевеет во вторник вечером благодаря свидетельствам активизации прохода танкеров через Ормузский пролив на фоне прогресса в переговорах США и Ирана.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:02 по Москве составила $77 за баррель, что на 1,14% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1%, до $73,12 за баррель.

Ограниченное число судов может проходить через Ормузский пролив ежедневно по согласованию с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило во вторник иранское агентство Fars со ссылкой на источник в военных кругах. По его словам, количество получающих разрешение на проход меняется ежедневно в зависимости от обстановки.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в понедельник через Ормузский пролив прошло 19 млн баррелей нефти.

Накануне стало известно, что Штаты предоставили Ирану освобождение из-под санкционного режима сроком на 60 дней после начала переговоров о заключении постоянного мирного соглашения.

Банк России во вторник, 23 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,13 трлн рублей (при лимите 4,135 трлн рублей и спросе 6,307 трлн рублей) в среднем по ставке 14,29% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 июня, ЦБ разместил 4,735 трлн рублей (при лимите 4,735 трлн рублей и спросе 4,735 трлн рублей) в среднем по ставке 14,5% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 23 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник выросла на 34 пункта - до 14,08% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев, напротив, во вторник уменьшились на 1 базисный пункт - до 14,11%, 14,59% и 15,45% годовых соответственно.

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