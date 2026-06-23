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Соглашения на $12 млрд подписаны в рамках визита президента Казахстана в Брюссель

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше $12 млрд, сообщила пресс-служба главы республики во вторник.

По ее информации, в Брюсселе глава государства встретился с официальными лицами ЕС и Европейского инвестиционного банка.

"Как подчеркнул президент, экономическая составляющая текущего визита, в частности, подписание коммерческих соглашений и меморандумов на сумму более 12 миллиардов долларов, также демонстрирует доверие европейского бизнеса к казахстанской экономике и курсу реформ, проводимых в стране", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович, в свою очередь, подчеркнул, что официальный визит президента Токаева открывает новую главу в отношениях между Европейским союзом и Казахстаном.

"Он отметил, что важные коммерческие соглашения, которые подписываются в рамках текущего визита, стали результатом многолетних совместных усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества", - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

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