Источник сообщил о подготовленных налоговых изменениях для топливного рынка

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК) для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

По словам собеседника агентства, правительство предлагает две ключевые новации.

Поправки вводят механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Такое смешение в целях производства высокооктанового (92 и более) автомобильного бензина приравнивается к производству. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья дается вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина, в части, использованной для производства автобензина смешением. Срок уплаты акциза по таким операциям - не позднее 28-го числа третьего месяца после истекшего налогового периода.

Как пояснил источник, продление срока исполнения налоговых обязательств до трех месяцев призвано обеспечить применение указанного вычета, воспользоваться механизмом смогут компании, осуществляющие переработку нефтяного сырья, для которых в соответствующей части обеспечивается государственная поддержка в виде демпфера.

Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией.

Для бензина, произведенного в государстве-члене ЕАЭС и ввезенного уполномоченной организацией, коэффициент КАБ_КОМП (демпфер) устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года. Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок определения величины КДЕМП (демпфер) исходя из цены импортного паритета, которая рассчитывается на основе индикативной цены на автомобильный бензин на индийском рынке и затрат на его доставку из морских портов Индии, этот показатель определяет ФАС.

Указанные положения, пояснил источник, вступают в силу со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.

Поправки также дают нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашения о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условие по инвестициям. Сейчас для сохранения налоговых льгот предприятие должно ввести в эксплуатацию новое оборудование стоимостью не менее 60 млрд руб. в период с 1 июля 2014 г. по 1 января 2026 г. Поправки добавляют альтернативный вариант: ввести оборудование можно до 31 декабря 2026 г., но его стоимость должна составить не менее 100 млрд рублей.

Кроме того, поправки уточняют применение коэффициента КБ, на который такие заводы уменьшают сумму господдержки по акцизу в 2026-2027 гг. Размер коэффициента зависит от того, достаточную ли долю переработки НПЗ направляет на выпуск высокооктанового автомобильного бензина: при недостаточной доле поддержка срезается (коэффициент 0,85 в 2026 г. и 0,33 в 2027 г.). Сами значения коэффициента не меняются, но поправки переводят проверку этого условия с расчета за календарный год на расчет за отдельный налоговый период (месяц).