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Европейские рынки акций завершили торги вторника в минусе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,73% - до 634,63 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,09%, германский DAX - 0,98%, французский CAC 40 - 0,71%, итальянский FTSE MIB - 1,46%, испанский IBEX 35 - 0,34%.

Негативное влияние на динамику индексов оказали котировки акций технологических компаний, продемонстрировавшие значительное падение на фоне ожиданий повышения процентных ставок центральными банками для обуздания высокой инфляции. Эти компании полагаются на кредиты для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и других проектов, и рост стоимости заимствований приведет к ухудшению их результатов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июньского заседания увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, а также повысил прогноз инфляции в еврозоне на текущий год до 3% с ранее ожидавшихся 2,6%.

Председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир допустил, что регулятору придется вновь ужесточить денежно-кредитную политику в случае необходимости. "Наши конкретные действия и их сроки будут зависеть от поступающих данных, - отметил он, выступая на мероприятии в Братиславе во вторник. - Но я думаю, что направление ясно, и наша работа еще не закончена".

Инфляция в еврозоне может оставаться выше целевого показателя в 2% в течение "некоторого времени", заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. "Ряд прогнозных показателей указывает на сохранение инфляционного давления в ближайшие месяцы, - сказал он в ходе слушаний в Европарламенте. - В таких условиях у нас есть четкая цель: добиться стабилизации инфляции у нашей цели в 2% в среднесрочной перспективе".

Среди представителей полупроводникового сектора, бумаги STMicroelectronics упали в цене на 8,4%, Aixtron - на 8,3%, ASM International - на 7,9%, BE Semiconductor Industries - на 7,3%, Infineon Technologies - на 6,3%, ASML Holding - на 5,7%.

Подешевели акции автопроизводителей, в том числе Stellantis - на 6,7%, Renault - на 4,3%, Porsche - на 3,1%, Volkswagen - на 3%, Mercedes-Benz - на 0,6%.

Лидером снижения среди компонентов индекса Stoxx 600 стал нидерландский производитель систем освещения Signify (-15,2%), представивший ранее новую стратегию развития до 2029 года.

Самое большое падение в составе британского FTSE 100 показала специализирующаяся на аренде строительной, промышленной и специальной техники Sunbelt Rentals (-10,1%). Результаты компании за четвертый квартал и фингод, завершившийся 30 апреля, а также ее годовой прогноз разочаровали инвесторов.

Существенные потери на торгах в Лондоне понесли горнодобывающие Antofagasta (-5,5%), Fresnillo (-5,2%), Anglo American (-5%), Glencore (-4,2%), Rio Tinto (-3,3%) и Endeavour Mining (-3,2%).

Наибольший рост в сводном европейском индексе показали производитель фармацевтической упаковки Gerresheimer (+5,8%), дистрибьютор упаковки для пищевой продукции Bunzl (+5,6%) и выпускающая премиальный шоколад Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (+4,9%).

Акции Heineken подорожали на 2,2% после новостей о назначении Рафаэля Оливейры главным исполнительным директором пивоваренной компании вместо Дольфа ван ден Бринка. Сейчас Оливейра возглавляет производителя кофе JDE Peet's.

Рыночная стоимость фармкомпании Sanofi повысилась на 1,4% после того, как власти ЕС одобрили ее препарат Cenrifki от рассеянного склероза.

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