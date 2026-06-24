Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8% в начале основных торгов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается на фоне негативной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел ниже $76,3 за баррель), а также из-за рисков новых западных антироссийских санкций и опасений паузы в смягчении ДКП Банка России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2315,62 пункта (-0,8%), индекс РТС - 977,58 пункта (-0,8%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Татнефти" (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,9%), "Роснефти" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составляет 74,62 руб. (+85,5 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (-1,5%), "ВК" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "ММК" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Полюса" (-0,9%), "Хэдхантера" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Русала" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "ИКС 5" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,4%), Сбербанка (-0,1% и -0,5% "префы").

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "МТС" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%).

Госдума РФ на заседании в среду планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива, поправки включают две ключевые новации, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

По словам собеседника агентства, правительство предлагает ввести вычет акциза на прямогонный бензин при производстве автобензина смешением, а демпфер для импортного бензина из ЕАЭС предлагается выплачивать с коэффициентом 0,9 с 1 июня.

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в зоне 2300-2370 пунктов. Накануне индекс МосБиржи отскочил вверх, это ожидаемая реакция на сильно перепроданном рынке, но о полноценном развороте пока речи не идет, так как сохраняется дефицит позитивных драйверов, отмечает эксперт.

"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2300-2370 пунктов, продолжая развивать коррекционный отскок. Но по-прежнему отмечаем, что пока нет сигналов для полноценного разворота, поэтому выжидательная позиция представляется для инвесторов лучшим выбором на данный момент", - считает Крылова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что рынок акций локально отскочил, но не развернулся.

Сейчас акции многих нефтяных компаний торгуются на уровнях 2023 года. Тогда баррель Brent стоил около $80, и сейчас столько же. При этом проблем у российских нефтяников стало намного больше из-за украинских атак, западных санкций, трудностей с логистикой. Поэтому объективных факторов для роста нефтянки нет. Акции сектора могут откликнуться подъемом на ослабление рубля, но это будет девальвационно-инфляционный рост.

"Самые главные и взаимосвязанные проблемы - украинский конфликт и жесткость денежно-кредитной политики ЦБ - не решены и продолжат давить на рублевые активы. Поэтому мы по-прежнему видим высокий риск в новых инвестиционных покупках и с высокой вероятностью ждем повторение волн сильных распродаж", - считает Зацепин.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-2,2% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций чипмейкеров.

Возросшие ожидания повышения ставок в США оказывают давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные средства для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и другие проекты.

Трейдеры не исключают по крайней мере одного подъема базовой ставки Федеральной резервной системой в этом году после недавнего заседания американского ЦБ, показавшего его "ястребиный" настрой.

Регулятор сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% на прошлой неделе. При этом руководители ФРС существенно повысили прогноз инфляции в США на текущий год - до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%, а dot plot показал, что половина из них ждет повышения ставки как минимум один раз (на 25 б.п.) до конца текущего года.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5% за исключением просевшего на 0,2% контракта на Dow).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются вблизи минимумов за четыре месяца на фоне сигналов о восстановлении прохода судов через Ормузский пролив на фоне прогресса в переговорах США и Ирана.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $76,27 за баррель (-1% и -1,1% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $72,5 за баррель (-1% и -0,9% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

Международная морская организация ООН (IMO) сообщила, что начнет эвакуацию тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе из-за военного конфликта между США и Ираном. "Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы поддержать эти операции", - говорится в заявлении генерального секретаря IMO Арсенио Домингеса.

Тем временем Иран и Оман объявили о формировании совместной рабочей группы, которая будет заниматься режимом судоходства в Ормузском проливе. В ведении группы будут находиться вопросы оказания услуг на море и затраты на них.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю уменьшились на 765 тыс. баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.