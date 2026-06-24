Т-Банк в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ в 8 раз - до 73,6 млрд руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Т-Банк в январе-мае 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 73,6 млрд рублей, говорится в сообщении материнской компании - "Т-Технологии".

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-май 2025 года составляла 8,9 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов в мае сократился на 0,5% - до 3,308 трлн рублей. Кредиты физлицам за месяц выросли на 0,7% - до 2,562 трлн рублей, юрлицам - снизились на 4,2% - до 747 млрд рублей.

Средства клиентов в мае выросли на 0,5% - до 4 млрд 179 трлн рублей.

Общий капитал банка за месяц увеличился на 1,6% - до 650 млрд рублей.

Т-Банк по итогам I квартала 2026 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".