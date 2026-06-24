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Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ для биржевых ЗПИФов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который включает закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) в контур инвестиционного налогового вычета по НДФЛ при продаже паев после более чем трех лет владения.

Эту норму группа депутатов внесла ко второму чтению законопроекта № 1155876-8, ее вечером 23 июня одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам.

По действующему законодательству (ст. 219.1 Налогового кодекса), при владении паями открытых ПИФов более трех лет инвестор имеет право на освобождение от уплаты НДФЛ с дохода, полученного от их продажи. Максимальный размер вычета составляет 3 млн рублей за каждый год владения. Депутаты предложили убрать слово "открытый" из текста статьи, в результате чего после вступления поправки в силу право на вычет смогут получить владельцы паев ЗПИФов.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а его положения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Госдума НДФЛ ЗПИФ
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