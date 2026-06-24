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Банк России оценил среднюю годовую доходность клиентских портфелей брокеров в 2,9%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Средняя годовая доходность портфелей розничных инвесторов в 2023-2025 годах составила 2,9%, показал анализ Банка России на основе данных крупнейших брокеров.

ЦБ изучал клиентские портфели стоимостью от 10 тысяч до 10 млн рублей. Результаты оказались неоднородными: 5% инвесторов получили убытки свыше 10%, треть - понесли меньшие потери либо сохранили свои вложения. При этом большинство (63%) клиентов брокеров смогли выйти в плюс. Из них 41% получил доход в диапазоне от 0,1% до 6,7% годовых. Еще 13% инвесторов заработали от 6,71% до 17,2% годовых, более высокие результаты были у 9%.

Лучшие результаты показали те, кто включил в свой портфель паи. Производные финансовые инструменты чаще приводили к ухудшению результатов.

"Инвесторам, которые решают самостоятельно торговать на бирже, важно понимать природу разных финансовых инструментов, объективно оценивать свой риск-аппетит, изучать информацию об эмитентах", - отмечает ЦБ. При отсутствии времени и желания разбираться во всех нюансах фондового рынка лучше выбирать инструменты коллективных инвестиций или воспользоваться услугами профессиональных управляющих, считают в Банке России.

ЦБ призвал брокеров регулярно анализировать данные о доходности портфелей своих клиентов. "Такая оценка в конечном счете даст представление о долгосрочной устойчивости самих профучастников, доходы которых зависят от объема инвестиций клиентов и их заинтересованности в операциях на финансовом рынке", - резюмировал регулятор.

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