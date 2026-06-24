Минфин считает, что цену отсечения в расчете акциза на российскую сталь менять не нужно

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не ведет обсуждений по корректировке формулы акциза на жидкую сталь для российских металлургов. При этом ведомство продолжает разрабатывать законопроект по акцизу на ввозимую в РФ сталь, что позволило бы уровнять налоговую нагрузку российских сталепроизводителей и иностранных поставщиков металла.

"В части изменения цены отсечения (в формуле расчета акциза на российскую сталь - ИФ) сейчас обсуждений нет. Наша позиция, что цену отсечения менять не нужно", - сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

В начале июня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов говорил журналистам, что ведомство "рассчитывает найти компромисс" с Минфином по акцизу на сталь. Российские металлурги на фоне охлаждения в российской экономике и падения спроса в последнее время стали активнее привлекать внимание властей к своим проблемам и выдвигают различные инициативы в части поддержки отрасли, предлагая, в том числе, корректировку формулы акциза на жидкую сталь, уравнивание фискальной нагрузки с зарубежными поставщиками за счет введения акциза на импортную сталь.

"У нас, как вы знаете, диаметрально разные позиции с коллегами из Минфина. У нас все-таки тезис такой, что эта мера вводилась как временная. Но, как у нас это часто бывает, временный доходный источник хочется всегда превратить в постоянный, - говорил Алиханов в кулуарах ПМЭФ-2026. - Надеемся найти какой-то компромисс. Во всяком случае пересмотреть формулу на более справедливую - с учетом текущих реалий по ценам - было бы правильным".

"В рабочих контактах коллеги из Минфина соглашаются, что это, наверное, был бы правильный путь: не полностью отказываться от этого акциза, а пересмотреть формулу, чтобы смягчить те дополнительные фискальные эффекты, которые испытывает сейчас отрасль, помимо всех сложностей с курсом и с давлением на тот экспорт, который они осуществляют", - отмечал в начале месяца глава Минпромторга.

Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб. Весь прошлый год металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. Позиция Минфина при этом оставалась неизменной: поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.

Алексей Сазанов в среду снова подтвердил, что решение по акцизу на импортную сталь может быть принято осенью в рамках подготовки нового бюджета.

"Обсуждаем введение акциза на импортную сталь и методологические особенности его введения. Сейчас проходит межведомственное согласование. Соответственно, к осени должны быть какие-то решения, будем докладывать Денису Валентиновичу Мантурову", - сказал он журналистам.

Минфин РФ в апреле сообщил, что готовит законопроект о взимании акциза с ввозимых на территорию России отдельных видов продукции из жидкой стали. Данный вопрос был инициирован Минпромторгом. Сазанов ранее говорил, что формула акциза будет привязана к конечной продукции, при производстве которой используется жидкая сталь.