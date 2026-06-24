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Объем параллельного импорта в РФ за январь-май составил $8,7 млрд

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Объем параллельного импорта в РФ за январь-май 2026 года составил $8,7 млрд, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в кулуарах форума "Неделя российского ритейла".

"Сейчас объемы параллельного импорта от месяца к месяцу в целом стабильны. По итогам пяти месяцев мы видим, что объем параллельного импорта составил $8,7 млрд. В среднем это где-то $1,7 млрд в месяц. Май у нас был чуть больше - $2,3 млрд, но эта история абсолютно сезонная, которая из года в год повторяется, когда к лету объем параллельного импорта увеличивается", - сказал замминистра.

"Но отмечу, что объемы в целом стабилизировались. У нас нет целевых показателей по объему параллельного импорта. Мы не стремимся ни к его снижению, ни к увеличению", - добавил он.

В 2025 году среднемесячный объем параллельного импорта в РФ составил $1,9 млрд. Совокупный объем ввоза товаров в РФ по этому механизму по итогам прошлого года сложился на уровне $23,1 млрд.

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