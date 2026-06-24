Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 0,7%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ с начала 2026 года выросло на 0,7%, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий журналистам.

Динамика роста энергопотребления в РФ последовательно снижается с начала 2026 г.

В начале июня Опадчий сообщал, что потребление электроэнергии в России и в ЕЭС с начала года увеличилось на 0,9%. По итогам I квартала показатель составлял 2,1%, а уже в середине апреля "Системный оператор" оценивал рост с начала года в 1,5%. В конце мая сообщалось о приросте на 1%.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 года составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года.