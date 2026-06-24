Годовая инфляция в России выросла до 5,85%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщил Росстат.

Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3,0% и дизельное топливо на 2,7%.

С начала месяца рост потребительских цен к 22 июня составил 0,63%, с начала года - 3,94%.

Исходя из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,82% с 5,60% на 15 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 16 по 22 июня подорожала на 1,5% (после роста цен на 1,6% с 9 по 15 июня), в том числе картофель стал дороже на 7,5%, лук - на 6,6%, капуста - на 4,1%, свекла - на 3,6%, морковь - на 2,7% и яблоки - на 0,6%. Снизились цены: на огурцы - на 3,2%, бананы - на 0,9% и помидоры - на 0,3%.

Кроме того, подорожали за неделю мясо кур - на 0,8%, сахарный песок - на 0,5%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 2,4%.

Цены на бензин выросли на 3,0% (после роста на 1,0% неделей ранее), дизельное топливо - на 2,7% (после роста на 0,8%).

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Большинство аналитиков предполагали, что ЦБ продолжит движение стандартным для текущего цикла снижения шагом в 50 б.п., хотя некоторые эксперты и допускали более скромный шаг. Объясняя свое решение, ЦБ в заявлении сделал акцент на возросшем давлении со стороны бюджета и проинфляционных рисках из-за временного снижения производства топлива. Кроме того, регулятор впервые за последнее время отметил замедление снижения напряженности на рынке труда.

Сделав осторожный шаг в снижении ставки, ЦБ в итоге сохранил неизменным мягкий сигнал на будущее.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - сказано в релизе.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Минэкономразвития в мае повысило свой прогноз (от сентября) по инфляции в 2026 году до 5,2% с 4,0%, на 2027 год сохранило 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2026 году составляет 5,3% (не изменился по сравнению с опросом в начале мая), в 2027 году - 4,5% (4,4% по опросу месяц назад).