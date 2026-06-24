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Курятина в рознице подорожала за неделю на 0,8%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России цены на яйца в рознице с 16 по 22 июня снизились на 2,4%, сообщил Росстат. Снижение ускорилось. Неделей ранее оно составляло 2,2%. Однако несмотря на снижение, нынешние цены почти на 6,4% выше, чем в начале года.

Цены на мясо кур повысились на 0,8%. Рост ускорился с 0,5% неделей ранее. По сравнению с началом года нынешние цены на 0,6% ниже.

С 16 по 22 июня цены на сахар-песок выросли на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, ржаной хлеб, гречневую крупу, макаронные изделия и соль - на 0,3%, баранину, водку - на 0,2%, говядину, пастеризованное молоко, пшеничный хлеб - на 0,1%.

Кроме яиц, цены также снизились на сливочное масло - на 0,4%, ультрапастеризованное молоко, сыры - на 0,3%, творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис и вермишель - на 0,2%, сосиски, сардельки, сметану, печенье, пшено - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 5,2%.

Росстат
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