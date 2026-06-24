Россия увеличила производство легковых машин в мае на 47,3%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России производство легковых автомобилей в мае 2026 года выросло в годовом выражении на 47,4%, до 51,6 тысячи штук; в январе-мае - на 6,8%, до 300 тысяч, сообщил Росстат.

Выпуск грузовиков в мае увеличился на 5%, до 9,4 тысячи единиц. С начала года производство грузовиков сократилось на 19,1%, до 47,3 тысячи машин.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в мае было выпущено 731 (+1,8% г/г). За пять месяцев текущего года - около 3,4 тысячи автобусов (-10,4%).

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в мае было произведено 12,6 тысячи штук (-23,3% г/г). В январе-мае объем их выпуска зафиксирован на уровне 68,1 тысячи (-23,9%).

Выпуск кузовов для автомобилей в мае подрос на 10,1%, до 3,9 тысячи штук. С начала года кузовов было произведено 17,3 тысячи штук - на 9,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.