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Цены производителей на бензин в мае замедлили рост до 2,5% после 6,1% в апреле

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России цены производителей на бензин в мае 2026 года выросли к апрелю на 2,5% после увеличения на 6,1% в апреле и на 10,4% в марте, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин росли на 4,8% в феврале, снижались на 18,3% в январе.

За январь-май цены промпроизводителей на бензин выросли на 2,7%.

Потребительские цены на бензин в России в мае 2026 года выросли на 0,9% после повышения на 0,6% в апреле, на 1,1% в марте, на 0,6% в феврале, на 1,4% в январе. За январь-май потребительские цены на бензин выросли на 4,6%.

Рост цен производителей на нефть в мае по сравнению с апрелем составил 16,8%. Снижение тарифов на перекачку нефти трубопроводным транспортом по России за аналогичный период составило 1,1%.

По итогам 2025 года цены производителей на бензин выросли на 15,4%.

Росстат
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