Поиск

Росстат отметил рост выпуска стального проката в мае на 11,5% к апрелю

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае 2026 года нарастила выпуск стального проката на 11,5% по сравнению с апрелем, производство металла к маю 2025 года упало на 3,5%, до 4,9 млн тонн, сообщил Росстат.

В январе-мае 2026 года выпуск проката опустился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 22,4 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце вырос на 12% к апрелю, а к маю 2025 года упал на 2,7%, составив 4,7 млн тонн. За пять месяцев 2026 года показатель сократился на 7,4% в годовом выражении, до 21,4 млн тонн.

Производство легированной стали в мае составило 1 млн тонн (+3,5% к апрелю и -8% к маю 2025 года). В январе-мае этого года было выпущено 5,1 млн тонн такой стали (-17,6% г/г).

Объем выплавки чугуна вырос на 8,3% к апрелю и упал на 5,9% к маю 2025 года, составив 4,2 млн тонн. За пять месяцев выпуск чугуна упал на 6,4%, до 20,3 млн тонн.

Стальных труб, пустотелых профилей и фитингов в прошлом месяце было произведено 0,8 млн тонн, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с маем 2025 года падение составило 22,3%. В январе-мае показатель опустился на 25,2%, до 3,7 млн тонн.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Судебный процесс над основателем "Русагро" Мошковичем начнется 29 июня

Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%

Потребительская уверенность в России во II квартале продолжила постепенное снижение

ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

 ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

Минфин считает незначительными будущие поступления в бюджет от пошлины на алмазы

Стратегию переданного государству пакета в "Русагро" определит Минсельхоз

Росстат отметил подорожание картошки за неделю на 7,5%

Росстат отметил подорожание бензина на АЗС за неделю на 3%

Годовая инфляция в России выросла до 5,85%

Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

 Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2814 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов