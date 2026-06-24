Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Московской бирже" рубль только немного подешевел к юаню, несмотря на значительное падение цен на нефть.

К 19:00 юань подорожал на 2,9 копейки, до 10,97 рубля.

Банк России повысил официальный курс доллара с 25 июня на 15,38 копейки, до 74,7738 рубля, и уменьшил курс евро на 30,24 копейки, до 85,1823 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центробанка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"Рубль в среду практически не изменился в паре с юанем на нейтральном новостном фоне. Полагаем, что текущая динамика пары "юань-рубль" обусловлена преимущественно техническими факторами. Сегодня рубль консолидировался вблизи отметки 11 рублей за юань на фоне наблюдавшегося в течение дня затишья на рынке нефти и перед основными объемами продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода июня. Пятничное решение Банка России несколько замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки всего на 25 базисных пунктов также играет в пользу рубля, что не позволяет продавливать его котировки далее вниз", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Падение цен на нефть усилилось вечером в среду, при этом Brent опустилась ниже отметки в $74 за баррель впервые с начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля.

К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 4,02%, до $73,96 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 3,8%, до $70,42 за баррель.

Давление на нефть оказывают сообщения о восстановлении поставок топлива через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через пролив прошли танкеры с 19 млн баррелей нефти.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,088 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение на 4,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 июня, выросли на 2,06 млн баррелей, дистиллятов - на 3,06 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение резервов бензина на 0,6 млн баррелей, дистиллятов - на 0,5 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник осталась на прежнем уровне - 14,08% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца также не изменились относительно предыдущего дня, оставшись на отметках 14,11 и 14,59% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 базисных пункта - до 15,44% годовых.