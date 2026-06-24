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Россия в январе-мае увеличила производство алюминия на 7,3%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В России производство первичного алюминия в январе-мае 2026 года было на 7,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В мае выпуск алюминия был на 3,2% выше уровня годичной давности. По сравнению с апрелем 2026 года производство алюминия было на 2,8% выше.

В 2025 году производство первичного алюминия было на 0,4% ниже, чем в 2024 году, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь - июнь 2025 производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. Сокращение осуществилось, заявила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.

Росстат Русал Елена Безденежных Сибирь
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