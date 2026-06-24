Поиск

В России производство грузовых вагонов за 5 месяцев снизилось в 1,6 раза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов в России снизилось в январе-мае 2026 года в 1,6 раза в годовом исчислении, до 16,3 тысячи штук, сообщил Росстат.

Выпуск пассажирских ж/д вагонов за этот период уменьшился на 8,7% и составил 492 единицы.

В январе-мае 2026 года производство магистральных электровозов сократилось на 9,9%, до 100 штук.

В том числе в мае 2026 года грузовых вагонов было изготовлено 3,4 тысячи штук (-21,2% к маю 2025 года), пассажирских вагонов - 108 единиц (-10,7%), магистральных электровозов - 17 штук (-29,2%).

Мз ко

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Судебный процесс над основателем "Русагро" Мошковичем начнется 29 июня

Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%

Потребительская уверенность в России во II квартале продолжила постепенное снижение

ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

 ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо

Минфин считает незначительными будущие поступления в бюджет от пошлины на алмазы

Стратегию переданного государству пакета в "Русагро" определит Минсельхоз

Росстат отметил подорожание картошки за неделю на 7,5%

Росстат отметил подорожание бензина на АЗС за неделю на 3%

Годовая инфляция в России выросла до 5,85%

Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99

 Предзаказы на GTA VI стартуют в четверг, игра будет стоить $79,99
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2814 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов