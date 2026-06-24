В России производство грузовых вагонов за 5 месяцев снизилось в 1,6 раза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Производство грузовых магистральных ширококолейных вагонов в России снизилось в январе-мае 2026 года в 1,6 раза в годовом исчислении, до 16,3 тысячи штук, сообщил Росстат.

Выпуск пассажирских ж/д вагонов за этот период уменьшился на 8,7% и составил 492 единицы.

В январе-мае 2026 года производство магистральных электровозов сократилось на 9,9%, до 100 штук.

В том числе в мае 2026 года грузовых вагонов было изготовлено 3,4 тысячи штук (-21,2% к маю 2025 года), пассажирских вагонов - 108 единиц (-10,7%), магистральных электровозов - 17 штук (-29,2%).

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