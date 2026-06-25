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Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2025 год в размере 19,57 руб./акция

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса".

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июля.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 44,5 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2025 год.

Дивидендная политика биржи, утвержденная в 2023 году, предполагает нижнюю границу выплат на уровне 50% чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2025 года Мосбиржа получила 59,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 25,1% меньше, чем в 2024 году (79,2 млрд рублей).

Акционерами Мосбиржи являются более 570 тыс. физических и около 1,7 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 65%.

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