ЦБ РФ доработал новые подходы к оценке экономического положения банков

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ доработал концепцию нового подхода к оценке экономического положения банков (ОЭП), которую он использует при классификации кредитных организаций по уровню риска и определении размера отчислений в фонд страхования вкладов. Регулятор отказался от сложной балльно-весовой системы и предусмотрел переход к прямому расчету влияния рисков на капитал.

Доработанная концепция опубликована на сайте Банка России.

Действующие подходы были разработаны в 2008 году и с тех пор существенно не менялись. За это время банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Регулятор отмечал, что текущая методика утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными банками по вопросам управления рисками. ЦБ представил обновленную методику оценки ОЭП в июне 2025 года и в течение года обсуждал ее с участниками рынка.

"Новая методика стала проще, понятнее и легче для внедрения, сохранила при этом высокую риск-чувствительность и заметно точнее ранжирует банки чем действующий подход. В перспективе это позволит дифференцировать ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) в зависимости от ОЭП: чем хуже оценка, тем выше взнос. В результате у банков появится дополнительный стимул укреплять финансовую устойчивость", - говорится в докладе для общественных консультаций с уточненным подходом к ОЭП банков.

По предварительным расчетам ЦБ, при переходе на новую методику ставка взносов могла бы снизиться примерно для 30% банков и, напротив, вырасти для 5% тех, у кого запас прочности меньше.

Что доработал ЦБ

Главное изменение в количественном: это отказ от сложной балльно-весовой системы и переход к прямому расчету влияния рисков на капитал. Раньше схема работала так (упрощенно): если у банка была высокая просрочка в кредитном портфеле и низкий процентный риск, он получал плохие баллы за кредитный риск (например, 20 из 100) и хорошие за процентный (допустим, 100 из 100). Затем баллы усреднялись в итоговую оценку (например, 60 из 100). Получалось, что в целом у банка все неплохо, хотя в реальности он мог оказаться на грани дефолта из-за массовых неплатежей по кредитам.

Теперь ЦБ предлагает рассчитывать потери при реализации каждого риска и оценивать их совокупное влияние на достаточность капитала. Преимущество нового подхода в том, что риски складываются, а не усредняются, и высокий кредитный риск больше не компенсируется низким процентным, поясняет ЦБ. Иными словами, теперь отчетливо видно, как именно риски влияют на норматив: например, из-за кредитного риска норматив достаточности капитала Н1 может снизиться на 3 п.п., а из-за процентного - всего на 0,1 процентного пункта. В результате оценка стала точнее и нагляднее: если у банка запас капитала 1 п.п ., сразу понятно, какой риск для него более значимый и почему.

ЦБ также сократили число используемых в ОЭП показателей, оставив только наиболее важные. В частности, регулятор отказался от показателя высокорискованных активов (ВРА). Такие активы, в отличие от других, с большей вероятностью могут обесцениться в будущем. Например, к ВРА регулятор относил кредиты заемщикам, которые столкнулись с двумя реструктуризациями за последние два года при убытках и отрицательном капитале. Согласно действующей логике положения 590-П, эти кредиты могут относиться к I-III категории качества и формально не требовать повышенного резерва, предусмотренного для очевидно проблемных требований. При этом ЦБ согласен, что вводить новые категории активов специально для ОЭП нецелесообразно, поэтому критерии ВРА будут внедрены сразу в регулирование резервов (590-П).

Кроме того, ЦБ снизил с пяти до двух число блоков в количественном скоре. Регулятор будет отдельно оценивать показатели "Капитал" и "Ликвидность", а итоговый скор присваивать по наихудшей оценке. При этом он повысил значимость риска концентрации для итоговой оценки. Теперь высокая концентрация в активах или фондировании может стать решающим фактором для плохого количественного скора даже если прочие финансовые метрики банка не вызывают вопросов. Исключение если банк соблюдает план снижения концентрации: в этом случае его количественный скор не будет ухудшаться.

Банк России также пересмотрел учет франшизы (рыночной власти). Этот вопрос больше всего волновал небольшие банки. Они опасались, что из-за маленькой доли рынка их ОЭП окажется низкой, а взносы - повышенными. В уточненной методике ЦБ ограничил влияние этого фактора: теперь даже слабая рыночная позиция не приводит к повышенным взносам, если банк высоко оценен по другим показателям.

Кроме того ЦБ переосмыслил, как правильно сочетать количественные и качественные факторы оценки, например, как соотнести дефицит капитала для покрытия возможных потерь с рисками нарушения прав потребителей. Вместо того чтобы сводить их в единую оценку, теперь ОЭП будет состоять из цифр и букв: цифра по пятибалльной шкале за финансовые показатели, буква от А до Г за качественные факторы Например, 2В означает, что финансовые риски умеренные, но к качеству управления есть вопросы. Так сразу видно, где локализованы проблемы и над чем банку нужно поработать Это значит, что для пониженных взносов недостаточно хорошего финположения, нужно также заботиться о потребителях, управлять рисками информационной безопасности, иметь качественный внутренний контроль и так далее.

ЦБ планирует выпустить нормативный акт с обновленной методикой ОЭП в 2028 году, дав банкам время адаптироваться к новым правилам. Регулятор рассчитывает, что с 2029 года банки будут оцениваться уже по новой методике.